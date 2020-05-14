14 Май 2020 2020-05-14T11:43:11+03:00

Тюменские школьники борются за выход в финал «Живой классики». Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.

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Тюменскую область на конкурсе «Живая классика» представляют Михаил Кирсанов (читает произведение Владислава Крапивина «Колыбельная для брата»), Артем Сигида (читает произведение Бориса Изюмского «Алые погоны») и Николай Кравченко (читает произведение Сергея Бетева «Своя звезда»). В этом году жюри смотрят ролики участников в онлайн-режиме.

– Онлайн финал – это не компромисс, а вызов. Мы попробуем таким образом привлечь к голосованию максимальное количество зрителей, обеспечить участникам небывалое количество болельщиков, а само шоу провести в телевизионном формате, – отметила президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Стало известно, что тридцать юных чтецов, набравших наибольшее количество баллов, пройдут в полуфинал. В этом году жюри конкурса возглавляет народный артист России, ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. Также выступление ребят оценят Арина Шарапова, Олеся Судзиловская, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, Станислав Дужников, Ксения Алферова, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Юлия Ауг.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, в 2020 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Трансляции отборочных этапов можно смотреть на официальном сайте по этой ссылке. Здесь же доступно народное голосование. Победители народного голосования получат фирменные подарки. Голосование доступно только в течение суток после отборочного этапа. За одного участника можно проголосовать один раз. Для голосования нужна предварительная регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU