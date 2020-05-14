2020-05-14T10:26:25+03:00
Происшествия

Тюменцев предупредили о появлении фейковых сайтов госуслуг

Горожан просят не оставлять личные данные на подозрительных интернет-ресурсах
Вадим Бегун
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Тюменцев предупредили о появлении фейковых сайтов госуслуг.Тюменцев предупредили о появлении фейковых сайтов госуслуг.
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В интернете кибермошенники создают фейковые сайты госуслуг. Тюменцев просят обращать пристальное внимание на адресную строку сайтов.

Стоит отметить, что за оформление президентских выплат для семей с детьми, заявку на которые можно подать как раз на «Госуслугах», комиссия не взимается.

– За последнее время выявлено около 70 поддельных сайтов госуслуг. Мошенники собирают личные данные пользователей, предлагая проверить, положены ли им выплаты, или даже вынуждая оплатить несуществующие комиссии за пособия, – сообщили в Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Местных жителей просят быть бдительными, не оставлять личные данные на подозрительных интернет-ресурсах и уж тем более не переводить деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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