Тюменцев предупредили о появлении фейковых сайтов госуслуг
В интернете кибермошенники создают фейковые сайты госуслуг. Тюменцев просят обращать пристальное внимание на адресную строку сайтов.
Стоит отметить, что за оформление президентских выплат для семей с детьми, заявку на которые можно подать как раз на «Госуслугах», комиссия не взимается.
– За последнее время выявлено около 70 поддельных сайтов госуслуг. Мошенники собирают личные данные пользователей, предлагая проверить, положены ли им выплаты, или даже вынуждая оплатить несуществующие комиссии за пособия, – сообщили в Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Местных жителей просят быть бдительными, не оставлять личные данные на подозрительных интернет-ресурсах и уж тем более не переводить деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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