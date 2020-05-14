В Тюмени девочка отравилась алкоголем

14 Май 2020 2020-05-14T10:04:11+03:00

К счастью, сейчас с подростком все нормально

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В Тюмени за майские праздники в больницу госпитализировали двух жителей региона, отравившихся алкоголем. Так, мужчине за пятьдесят диагностировали легкую степень отравления, его уже выписали. Вторым пациентом токсикологического отделения оказалась 14-летняя девочка.

– Подросткам свойственно демонстративное, протестное поведение. Желая произвести впечатление, они зачастую совершают поступки, которых не стоило бы совершать. Поэтому пусть и редко, но ситуации, подобные этой, случаются. Впрочем, как правило, подросток, однажды отравившийся алкоголем, старается этой ошибки не повторять, – объяснила главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Чайковская.

К счастью, сегодня с девочкой все в порядке, родители уже забрали ее домой.

Стоит отметить, что в целом количество алкогольных отравлений в регионе в последние годы значительно снизилось. В год регистрируется порядка двух сотен случаев, и две трети из них – легкой степени. Тяжелые отравления в основном возникают из-за количества выпитого спиртного, но почти никогда – из-за его качества.

ИСТОЧНИК KP.RU