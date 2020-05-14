Под Тюменью автомобиль сбил двух мужчин, одного – насмерть

14 Май 2020 2020-05-14T10:06:10+03:00

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На трассе Тюмень – Нижняя Тавда накануне, 13 мая, произошло трагичное ДТП. Здесь автомобиль «Рено» сбил двух мужчин. По предварительным данным, пешеходы были пьяны.

– В результате ЧП один из мужчин, житель Тюмени, погиб, второго пешехода госпитализировали. Предварительно известно, у него травма ребер, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что водитель автомобиля был трезв. Кроме того, стало известно, что его водительский стаж насчитывает около тридцати лет. В настоящее время обстоятельства трагичного дорожного инцидента устанавливаются, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в Заречном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Очевидцы сообщали, что здесь сбили девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU