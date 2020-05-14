Ишимский моногоспиталь пополнился передвижными УЗИ и рентген-аппаратами

14 Май 2020 2020-05-14T09:12:39+03:00

Теперь изображение можно сразу увидеть на экране компьютера, раньше специалисты проявляли пленку

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Два новых передвижных рентген-аппарата поступили в ишимский моногоспиталь Областной больницы №4. Современное оборудование будет использоваться в палатах стационара при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам пресс-секретаря ОБ №4 Жанны Стрижак, особенно удобны передвижные рентгеновские установки для диагностики лежачих пациентов, мобильные аппараты можно доставить в любой из боксов – они легко перемещаются благодаря наличию колес. Новые аппараты – цифровые, обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

– Теперь не требуются пленки и их проявка. Изображение можно сразу увидеть на экране компьютера. За счет этого сокращается время на постановку диагноза, лечение начинается максимально оперативно. К тому же, все снимки сохраняются и, если потребуется, их можно в любой момент направить коллегам для дополнительной консультации в сложных случаях», – отметил старший лаборант отделения лучевой диагностики медицинского учреждения Максим Нестеров.

Специалисты заверяют, что за счет поступления в моногоспиталь двух портативных аппаратов УЗИ возросла оперативность диагностики. Это особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от принятого решения относительно тактики ведения пациента может зависеть его жизнь.

Стоит добавить, что в ближайшее время медики, работающие с коронавирусными пациентами, ожидают поставку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU