В Тобольске начали бесплатно раздавать многоразовые маски горожанам

14 Май 2020 2020-05-14T08:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске начали бесплатно выдавать многоразовые маски. Медицинские изделия могут получить одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, малообеспеченные граждане пожилого возраста и инвалиды, а также малообеспеченные семьи с детьми.

– После того, как постановлением Правительства жителей области обязали в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, госорганов, мест работы и других общественных мест носить маски, стали поступать вопросы о том, где их взять в таком количестве без ущерба бюджету, – написал глава города Тобольска Максим Афанасьев в своем аккаунте в «Инстаграм».

Он обратился к руководителям предприятий торговли с рекомендацией информировать посетителей о необходимости носить маски и рассмотреть возможность бесплатного обеспечения покупателей одноразовыми масками.

Кстати, подать заявку на получение масок можно по телефону горячей линии МАУ «Центр социального обслуживания населения в Тобольске»: 24-12-00.

ИСТОЧНИК KP.RU