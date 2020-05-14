2020-05-14T08:53:13+03:00
Общество

Тюменских чиновников наказали за плохую организацию дезинфекции домов

Ранее горожане массово стали жаловаться на недостаточную обработку подъездов
Вадим Бегун
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Тюменских чиновников наказали за плохую организацию дезинфекции домов. Фото - pixabay.com.Тюменских чиновников наказали за плохую организацию дезинфекции домов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени шесть человек наказали за ненадлежащую организацию дезинфекции жилых домов. Такие меры стали результатом проверки прокуратурой сообщений СМИ с жалобами горожан.

10 апреля департамент городского хозяйства и ООО «ЭСФИНАНС» заключили муниципальный контракт на проведение профилактической дезинфекции помещений общего пользования. По его условиям дезинфекция должна проводиться каждый день в 4 320 домах.

– Ведомство не уделило должного внимания наличию у организации достаточного штата работников, материальной базы, опыта и плана проведения большого и нестандартного объема предстоящей работы. Это как раз и повлекло ненадлежащее исполнение работ по контракту и претензии со стороны заказчика, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Городская прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона главе города и гендиректору компании. Градоначальник привлек к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц, в том числе своего заместителя, а учредитель ООО «ЭСФИНАНС» наказал гендиректора.

В настоящее время контракт прекращен, так как срок его действия истек. Сейчас дезинфицируют дома УК, а также обслуживающие и подрядные организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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