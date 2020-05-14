2020-05-14T05:00:19+03:00
Общество

Погода на 14 мая в Тюмени: к вечеру ожидается сильный дождь

Солнце скроется за густыми облаками
Вадим Бегун
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В Тюмени к вечеру ожидается сильный дождь.В Тюмени к вечеру ожидается сильный дождь.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 14 мая, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, однако к вечеру ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 15 градусов, днем – плюс 23 – 26. Вечером столбики термометров покажут 16 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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