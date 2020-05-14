Тюменские работодатели выплатили десятки миллионов рублей долгов по зарплате

14 Май 2020 2020-05-14T05:40:18+03:00

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В Тюменской области работодатели погасили более 75 миллионов рублей долгов по заработной плате за четыре месяца 2020 года. Правда, не во всех случаях делали они это добровольно.

С начала года прокуроры выявили 1322 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 39 протестов, 96 представлений, в суды направлено 998 исков, объявлено 38 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 47 лиц, к административной – 71. По материалам прокуратуры возбуждено 10 уголовных дел.

– 27 организаций еще имеют задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 169 миллионов рублей. Более половины долгов приходится на 14 компаний, проходящих различные процедуры банкротства – это Ялуторовский автомобильный завод, завод «Сибнефтегазмаш», ЗАО «Тюменский строитель» и другие, – уточнили в пресс-службе прокуратуры, добавив, что работа по защите трудовых прав продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU