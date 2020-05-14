Тюменке, заказавшей по почте шторы, прислали две упаковки семян

14 Май 2020 2020-05-14T07:58:36+03:00

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В полицию Тюмени поступил звонок от 37-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги.

Потерпевшая в одной из социальных сетей откликнулась на объявление по пошиву штор. В ходе переписки покупатель и продавец обговорили сроки доставки товара через почту. При получении посылки тюменка заплатила свыше четырех тысяч рублей.

– Распаковав товар, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Вместо обещанных штор ей пришел небольшой кусок бюджетной ткани и пара упаковок семян для посадок, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают, что не стоит откликаться на частные объявления. Лучше всего делать покупки через проверенных поставщиков. В случае обмана вас или ваших близких необходимо немедленно сообщить информацию в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU