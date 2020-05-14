2020-05-14T06:20:34+03:00
Здоровье

Дачникам Тюмени дали советы по сохранению своего здоровья

В первую очередь, нужно делать перерывы в работе, избегать резких движений и подъема тяжестей
Вадим Бегун
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Дачникам Тюмени дали советы по сохранению своего здоровья. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.Дачникам Тюмени дали советы по сохранению своего здоровья. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.
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Тюменским дачникам дали советы по сохранению своего здоровья. Одно из главных правил – держать рядом запас необходимых лекарств, которые порекомендовал лечащий врач.

– Возьмите с собой тонометр для ежедневного контроля артериального давления, проверьте наличие в аптечке термометра, бинта, лейкопластыря, средств от ожогов, йода и зеленки, антисептических средств, возьмите мобильный телефон и зарядное устройство, а также запомните точный адрес дачи, – подсказали в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что работа в наклон может спровоцировать сердечный приступ, поэтому надо использовать стульчики и скамейки, а также делать перерывы в работе, избегать резких движений и подъема тяжестей.

– Тщательно мойте овощи и фрукты. Пейте только кипяченую или бутилированную воду, для похода в лес выбирайте максимально закрытую одежду и обувь. Обрабатывайте открытые участки тела и одежды средствами против клещей, – дополнили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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