14 Май 2020 2020-05-14T08:03:02+03:00

Праздновавший освобождение из тюрьмы тюменец напился и угнал у друга машину. Фото - pixabay.com.

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В уватскую полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его автомобиль угнали. Как оказалось, машиной завладел 23-летний друг, который уже был ранее судим за аналогичное преступление.

– Накануне молодой человек вышел из мест лишения свободы и захотел выпить алкоголь с товарищем. В ходе застолья подозреваемый решил покататься на автомобиле. Он вооружился отверткой и угнал транспорт, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на угнанной машине подозреваемый направился в соседнюю деревню. Там-то его и задержали сотрудники ГИБДД.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU