13 Май 2020 2020-05-13T18:12:24+03:00

ЕГЭ и коронавирус: сдавать экзамены будут не все выпускники Фото: Ольга Крыльцова

В связи с пандемией итоговые испытания сдвинули на более поздний срок

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Сроки выпускных экзаменов снова перенесли. Если ранее речь шла о 8 июня, то теперь Министерство просвещения объявило, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуацией сдвинуты на более поздний срок. Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

При этом сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Если кто-то из нынешних выпускников одиннадцатиклассников, отказавшийся от ЕГЭ, спустя несколько лет решит пойти в вуз, он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года.

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную кампанию – хотя бы в части сроков, но более детальные решения появятся в ближайшее время.

Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предложила отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим.

Для девятиклассников полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU