ЕГЭ и коронавирус: сдавать экзамены будут не все выпускники
Сроки выпускных экзаменов снова перенесли. Если ранее речь шла о 8 июня, то теперь Министерство просвещения объявило, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуацией сдвинуты на более поздний срок. Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.
При этом сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.
Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.
Если кто-то из нынешних выпускников одиннадцатиклассников, отказавшийся от ЕГЭ, спустя несколько лет решит пойти в вуз, он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года.
Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную кампанию – хотя бы в части сроков, но более детальные решения появятся в ближайшее время.
Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предложила отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим.
Для девятиклассников полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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