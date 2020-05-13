Институту полпредства Президента РФ в федеральных округах – 20 лет
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением по случаю 20-летия с момента подписания Указа «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». Глава региона отметил, что институт полномочных представителей президента стал одним из важнейших инструментов наведения порядка и обеспечения целостности страны.
- В непростое время активно формировалось новое региональное законодательство, которое нередко противоречило конституции и федеральным законам, – подчеркнул Александр Моор. - Остро стоял вопрос защиты прав рядовых граждан, существования единого экономического и политического пространства страны.
По мнению губернатора, институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня. Полпредства остаются главными центрами обмена лучшими практиками и межрегиональной координации на уровне округов и серьезной точкой опоры в жизни нашей страны.
Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов считает, что время доказало целесообразность мощной реорганизации политической власти. Институт полномочий повысил эффективность деятельности органов власти и усовершенствовал системы контроля исполнения их решения.
- Прямо скажу все судьбоносные решения в региональной и межрегиональной политике не обходились без участия Уральского полпредства, отметил спикер тюменского парламента, выразив уверенность от имени депутатов в том, что и дальше сотрудничество будет вестись так же эффективно и плодотворно.
Александр Моор: институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU