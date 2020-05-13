2020-05-13T17:54:13+03:00
Общество

Институту полпредства Президента РФ в федеральных округах – 20 лет

Губернатор Тюменской области и председатель облдумы выступили с обращениями
Анна Полякова
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Институту полпредства Президента РФ в федеральных округах – 20 лет Фото: скрин видеоИнституту полпредства Президента РФ в федеральных округах – 20 лет Фото: скрин видео
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением по случаю 20-летия с момента подписания Указа «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». Глава региона отметил, что институт полномочных представителей президента стал одним из важнейших инструментов наведения порядка и обеспечения целостности страны.

- В непростое время активно формировалось новое региональное законодательство, которое нередко противоречило конституции и федеральным законам, – подчеркнул Александр Моор. - Остро стоял вопрос защиты прав рядовых граждан, существования единого экономического и политического пространства страны.

По мнению губернатора, институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня. Полпредства остаются главными центрами обмена лучшими практиками и межрегиональной координации на уровне округов и серьезной точкой опоры в жизни нашей страны.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов считает, что время доказало целесообразность мощной реорганизации политической власти. Институт полномочий повысил эффективность деятельности органов власти и усовершенствовал системы контроля исполнения их решения.

- Прямо скажу все судьбоносные решения в региональной и межрегиональной политике не обходились без участия Уральского полпредства, отметил спикер тюменского парламента, выразив уверенность от имени депутатов в том, что и дальше сотрудничество будет вестись так же эффективно и плодотворно.

Александр Моор: институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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