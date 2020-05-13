Институту полпредства Президента РФ в федеральных округах – 20 лет

13 Май 2020 2020-05-13T17:54:13+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением по случаю 20-летия с момента подписания Указа «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». Глава региона отметил, что институт полномочных представителей президента стал одним из важнейших инструментов наведения порядка и обеспечения целостности страны.

- В непростое время активно формировалось новое региональное законодательство, которое нередко противоречило конституции и федеральным законам, – подчеркнул Александр Моор. - Остро стоял вопрос защиты прав рядовых граждан, существования единого экономического и политического пространства страны.

По мнению губернатора, институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня. Полпредства остаются главными центрами обмена лучшими практиками и межрегиональной координации на уровне округов и серьезной точкой опоры в жизни нашей страны.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов считает, что время доказало целесообразность мощной реорганизации политической власти. Институт полномочий повысил эффективность деятельности органов власти и усовершенствовал системы контроля исполнения их решения.

- Прямо скажу все судьбоносные решения в региональной и межрегиональной политике не обходились без участия Уральского полпредства, отметил спикер тюменского парламента, выразив уверенность от имени депутатов в том, что и дальше сотрудничество будет вестись так же эффективно и плодотворно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/778906" frameborder="0"></iframe> Александр Моор: институт полпредства не утратил своей значимости и сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU