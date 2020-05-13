13 Май 2020 2020-05-13T15:41:41+03:00

Дома в центре Тюмени останутся без воды из-за утечки на водоводе. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В районе улицы Хохрякова ликвидируют утечку на водоводе. Из-за этого завтра, 14 мая, некоторые дома отключат от водоснабжения. На участке трубы в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе периодически происходят локальные повреждения.

– После обнаружения утечки и обследования поврежденного участка было принято решение подключить абонентов к вновь построенному водоводу. Полиэтиленовый трубопровод прослужит не менее 50 лет, что избавит от ремонтов и отключений, а также значительно повысит качество водоснабжения исторической части города, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

По его словам, завтра в 9.00 до завершения работ от водоснабжения будут отключены многоквартирные жилые дома по адресам: улица Водопроводная, 33, Володарского, 26, 33, 34 и 43, Ленина, 57, 63, 65, 69а и 71, Первомайская, 3, Республики, 39, 45, 48 и Хохрякова 24, 32, 44.

В компании подчеркнули, что специалисты обязаны провести весь комплекс работ за 24 часа, однако они приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее выполнить переподключение.

ИСТОЧНИК KP.RU