2020-05-13T15:41:41+03:00
Происшествия

Дома в центре Тюмени останутся без воды из-за утечки на водоводе

Локальные повреждения здесь происходят периодически
Вадим Бегун
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Дома в центре Тюмени останутся без воды из-за утечки на водоводе. Фото - pixabay.com.Дома в центре Тюмени останутся без воды из-за утечки на водоводе. Фото - pixabay.com.
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В районе улицы Хохрякова ликвидируют утечку на водоводе. Из-за этого завтра, 14 мая, некоторые дома отключат от водоснабжения. На участке трубы в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе периодически происходят локальные повреждения.

– После обнаружения утечки и обследования поврежденного участка было принято решение подключить абонентов к вновь построенному водоводу. Полиэтиленовый трубопровод прослужит не менее 50 лет, что избавит от ремонтов и отключений, а также значительно повысит качество водоснабжения исторической части города, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

По его словам, завтра в 9.00 до завершения работ от водоснабжения будут отключены многоквартирные жилые дома по адресам: улица Водопроводная, 33, Володарского, 26, 33, 34 и 43, Ленина, 57, 63, 65, 69а и 71, Первомайская, 3, Республики, 39, 45, 48 и Хохрякова 24, 32, 44.

В компании подчеркнули, что специалисты обязаны провести весь комплекс работ за 24 часа, однако они приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее выполнить переподключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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