2020-05-13T15:18:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцы узнали, при каком условии в городе начнут снимать ограничительные меры

Спойлер: нужно носить маски
Вадим Бегун
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Тюменцы узнали, в каком случае в городе снимут ограничительные меры.Тюменцы узнали, в каком случае в городе снимут ограничительные меры.Фото: Вадим Бегун
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На сегодняшний день Тюменская область соответствует двум из трех критериев, соблюдение которых может способствовать началу первого этапа снятия ограничительных мер. К сожалению, в регионе идет большой прирост заболевших, поэтому пока власти не могут приступить к послаблению режима самоизоляции.

– Свободных коек должно быть не менее 50%. Сейчас в регионе этот показатель выше. Тестирование населения на новую инфекцию по нормативу 70 на 100 тысяч человек. У нас он соответствует 205 на 100 тысяч человек, то есть превышает норматив почти в три раза. Также коэффициент распространения инфекции может составлять не более 1, однако в регионе он равен 1,3, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Специалисты пояснили, что соблюдение обязательного масочного режима даст возможность снизить прирост заболевших. Напомним, что с завтрашнего дня, 14 мая, тюменцы обязаны надевать медицинские маски в такси, общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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