В Тюмени обсудили меры по поддержке бизнеса

13 Май 2020 2020-05-13T14:43:13+03:00

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В Тюмени сегодня, 13 мая, обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Мероприятие провела служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Участие также приняли налоговики, сотрудники Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

Участники пришли к выводу, что в сложившейся ситуации индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов: либо получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и малый и средний бизнес. Важное дополнение: он не сможет воспользоваться обоими вариантами реструктуризации.

Кроме того, для бизнесменов предусмотрены кредиты по сниженной ставке – 8,5%. В этой программе принимают участие 99 банков. Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф по страховым взносам с 30 до 15%. Пониженный тариф будет распространяться только на ту часть заработной платы, которая превышает МРОТ.

Не менее эффективной мерой поддержки бизнеса является выплата субсидий из федерального бюджета. С 1 мая 2020 года налоговые органы Тюменской области начали принимать заявления для выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что Владимир Путин озвучил ряд мер поддержки бизнеса. Президент заявил, с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 года).

ИСТОЧНИК KP.RU