В Тюменской области робот-беспилотник будет брать пробы грунта и анализировать почву

13 Май 2020 2020-05-13T14:31:49+03:00

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Профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Илья Анисимов и старший преподаватель кафедры «Электроэнергетика», руководитель центра робототехники студенческой инновационной платформы Тюменского индустриального университета Вадим Костин работают над созданием роботизированного комплекса для анализа почв. Сейчас проект находится на стадии MVP.

По информации регионального департамента образования и науки, беспилотный агроробот будет брать пробы из грунта, определять кислотность, влажность и содержание азота в почве. На основе этих данных формируется электронная карта сельскохозяйственных угодий с координатами, где в динамике видна необходимость корректировок удобрений.

– Идея возникла в рамках работы над проектом электрификации самоходной тележки ТС-350, которая эксплуатируется в ПАО «Тюменские моторостроители» и ездит до сих пор в цехах на бензине. Вместе с тем параллельно мы сотрудничали с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, где получили запрос на изготовление агроробота, на выполнение в беспилотном варианте работ по взятию проб грунта и определению его характеристик перед внесением удобрений. Таким образом сформировался заказ на электрического агроробота для анализа почв, – пояснил Илья Анисимов.

По его словам, благодаря такому проекту можно оптимизировать процесс взятия проб из почвы перед посадкой на больших площадях и сформировать корректную карту, на основе которой будут вноситься удобрения, подходящие для определенного участка. Это в свою очередь позволит повысить урожайность на 40% и снизить затраты на удобрения, исключая перерасход. Беспилотник может быть использован как на больших хозяйствах в качестве роботизированного комплекса, так и в качестве рабочего инструмента для выполнения различных задач на дачных участках.

В планах тюменских специалистов создать на базе агроробота серию технологических решений для применения в складском и дорожном хозяйстве и на промышленных предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU