Чай, тушенка, колбаса: тюменские участники ВОВ получили продуктовые наборы
Участники ВОВ, инвалиды и малообеспеченные семьи из числа членов общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области получили продуктовые наборы. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Николай Брыкин.
Для ветеранов приобрели 21 продуктовый набор – в их состав вошли макароны, гречневая крупа, сахар, мука, колбаса, чай, тушенка и сгущенка, печенье, овсяные хлопья, рис, паштет и подсолнечное масло. По домам пакеты с продовольствием разнесли добровольцы волонтерского центра «Единой России» и ОНФ.
– На долю наших ветеранов выпали тяжелые испытания, и они проявили мужество и стойкость духа. В нынешней непростой ситуации мы не имеем права забывать о них, – отметил Николай Брыкин.
Руководитель региональной общественной организации, объединяющей ветеранов-пограничников, Нуртдин Ибрагимов в свою очередь выразил признательность депутату за внимание и заботу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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