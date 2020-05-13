13 Май 2020 2020-05-13T14:01:09+03:00

Самозанятые из Тюмени потратят возвращенный налог на развитие деятельности. Фото со странички в "ВКонтакте" Дианы Шуплецовой.

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Бизнес-тренер из Тюмени Диана Шуплецова рада тем мерам поддержки самозанятых, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Она планирует потратить деньги на развитие своей деятельности.

– Буквально год назад я решала, как оформиться: открыть ИП или стать самозанятой. Взвесив все за и против, я пришла к выводу, что статус самозанятого подходит мне больше, ведь это и легкое оформление, и низкий процент по налогам, и удобство их оплаты. К тому же новая система статуса самозанятого помогла мне заключать контракты с крупными компаниями, – рассказывает Диана.

Она с позитивом восприняла новость о том, что по приказу президента будет возвращен уплаченный за 2019 год налог.

– Это очень хорошая новость для меня, так как сумма налогов составляет порядка 40 тысяч руб. Эту сумму я направлю на развитие маркетинга в своей деятельности, – пояснила бизнес-тренер.

Напомним, все граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, получат не только выплаченные в 2019 году деньги обратно, но и налоговый капитал в размере одного МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU