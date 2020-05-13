Основной закон России приведут в соответствие с техническим прогрессом

13 Май 2020 2020-05-13T13:58:35+03:00

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В Конституции закрепят стремление России к научному и технологическому прогрессу. Соответствующий пакет поправок, внесенный по инициативе рабочей группы, уже одобрен президентом России и обеими палатами парламента.

Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. Таким образом, главный правовой акт страны будет отвечать современным реалиям. Как отмечают авторы поправок, Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, страной, устремленной в будущее.

По словам инициаторов предложений по изменению текста Конституции, закон обновляется, чтобы Россия всегда шла вперед и не откатывалась в «дремучие времена»: страна возрождает свой научно-технический потенциал и готова совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие науки будут провозглашены приоритетом государства.

Как отмечает директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» Ольга Простнева, это один из актуальных вопросов, связанных с государственной поддержкой инновационной сферы в России. Включение соответствующей поправки в основной закон позволит вывести тему этой поддержки на новый уровень.

– Перевод темы развития научно-технологического потенциала в сферу государственных задач является стратегическим решением. С момента установления предыдущей редакции Конституции произошли большие изменения в сфере технологий. Данное решение позволит получать поддержку для представителей отрасли инноваций, современной науки и так далее. В новой отрасли назрела потребность формирования нормативно-правовой базы. С внесением поправок эта работа приобретет системный характер, – отметила представитель отрасли.

Напомним, в соответствии со статьей, предложенной для внесения в Конституцию, правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала.

ИСТОЧНИК KP.RU