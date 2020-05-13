2020-05-13T13:52:12+03:00
Экономика

Лариса Невидайло поддержала озвученные президентом меры по поддержке бизнеса

Они будут способствовать восстановлению экономики страны
Вадим Бегун
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Лариса Невидайло поддержала озвученные президентом меры по поддержке бизнеса.Лариса Невидайло поддержала озвученные президентом меры по поддержке бизнеса.Фото: Ольга Крыльцова
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло поддержала решение президента России Владимира Путина отменить налоговые выплаты (за исключением НДС), а также страховые взносы за апрель, май и июнь 2020 года для бизнесменов.

– Меры поддержки необходимы, и нужно расширять перечень пострадавших отраслей. Ориентироваться следует не только на вид предпринимательской деятельности, но и сравнивать полученные в 2020 году доходы с доходами за аналогичный период 2019 года, – заявил Невидайло.

По мнению экспертов, меры, озвученные президентом, способствуют восстановлению экономики и помогают предпринимателям сохранить свой бизнес. Они с энтузиазмом отзываются о решении выделить пострадавшим предприятиям зарплатные кредиты под 2% с возможностью погашения всей суммы за счет государства.

– Мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников, – ранее заявил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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