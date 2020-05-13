13 Май 2020 2020-05-13T13:53:28+03:00

Тюменцы в два раза чаще стали проезжать перекресток на «красный». Фото: Вадим Бегун

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В 2020 году камеры зафиксировали почти на 15 процентов меньше нарушений правил дорожного движения. При этом тюменцы стали намного чаще проезжать перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

В этом году почти 180 тысяч раз тюменцы превысили скорость, проехали на красный, выехали за стоп-линию, двигались по полосе для общественного транспорта, а также не соблюдали требования дорожных знаков.

– 101 тысячу раз камеры зафиксировали превышение скоростного режима. Почти вдвое, до 27 тысяч, увеличилось число нарушений на перекрестках, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Большинство камер, выявляющих эти нарушения, установлены на перекрестках Тюмени и Ишима. Более 11 тысяч автомобилистов допустили это нарушение повторно, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что с обновлением разметки местные водители стали чаще заезжать за стоп-линию, доставляя неудобства другим участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU