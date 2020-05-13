В новой Конституции закрепят положения о поддержке семьи и детей

13 Май 2020 2020-05-13T13:51:00+03:00

Если страна думает о будущем, она должна заботиться о детях, говорится в тексте поправок к основной закон Фото: pixabay.com

Если страна думает о будущем, она должна заботиться о детях, говорится в тексте поправок в основной закон

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В новом тексте Конституции России в соответствии с внесенными поправками будет закреплена обязанность государства не только по защите детей, но и по их воспитанию. Как отмечают авторы данной инициативы, воспитание будущих поколений по-прежнему будет оставаться задачей семьи. В то же время отмечается, что государство не имеет права оставлять этот аспект жизни без внимания.

Не подменяя семью, оно дополняет ее, а в каких-то случаях подстраховывает, поскольку очень много времени дети проводят вне семьи: в детских садах, школах, кружках и секциях. Поэтому воспитательная функция должна стать частью работы данных учреждений. Внесение поправок в Конституцию поможет определить порядок участия профильных государственных структур и институтов в воспитательной работе.

– То, что поддержка семейных ценностей, материнства и детства является одной из стратегических задач государства, очень важно. Это подчеркнет направленность политики правительства на поддержание благоприятной демографической обстановки в стране. Необходимо показать, что государство не оставляет вопросы семьи и детства без внимания, – отметил депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.

Включение поправки о защите семьи, материнства, отцовства и детства ставит перед государством задачу создавать условия для семей, для достойного воспитания детей и для того, чтобы потом эти дети могли позаботиться о своих родителях и о старшем поколении в целом. В действующей редакции Конституции государство дистанцировано от этого вопроса, отмечают инициаторы поправок.

Кроме того, впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения. Это дети, функции родителей которых принимает на себя государство. Конституция поставит точку в вопросе ответственности за эту категорию несовершеннолетних. Если государство берёт на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку всё, что должны были ему дать мама с папой.

ИСТОЧНИК KP.RU