Тюменская авиабаза пополнила автопарк вездеходной техникой

13 Май 2020 2020-05-13T12:42:14+03:00

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В Тюменскую авиабазу прибыла новая техника, закупленная по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Благодаря регпроекту автопарки Омутинского, Тобольского и Викуловского филиалов учреждения пополнятся новыми снегоболотоходами. В Викуловский филиал доставили еще и новую автоцистерну.

Всю эту технику задействуют в ликвидации возгораний в районах. С помощью нее власти планируют повысить оперативность лесопожарных служб и уменьшить ущерб от лесных пожаров. Кроме того, вездеходы должны помочь избежать риска перехода огня с лесных территорий на земли населенных пунктов, граничащих с лесом.

– Снегоболотоходы способны преодолевать практически любые естественные преграды, в том числе водные. Движение по неглубокой воде осуществляется с помощью гусеничного хода. Такие характеристики необходимы в наших широтах, так как тушение лесных пожаров происходит зачастую на болотистых территориях, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве отметили, что снегоболотоход легко доберется до очага возгорания на любом труднодоступном участке. Новая лесопожарная автоцистерна – не менее важное приобретение. Техника может использоваться как самостоятельная боевая единица, полностью укомплектованная всеми необходимыми средствами тушения возгораний.

Обновление автопарка по региональному проекту «Сохранение лесов» осуществляется в плановом порядке. За 4 месяца 2020 года Тюменская область получила 53 единицы техники из 87 запланированных. В настоящее время, кроме трёх снегоболотоходов и пожарной автоцистерны, в районные филиалы ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» поступило 28 тракторов МТЗ, 14 автомобилей УАЗ, 6 автомобилей «Егерь», 1 автобус ПАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU