Больше тысячи тюменских детей покусали клещи

13 Май 2020 2020-05-13T12:25:26+03:00

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В Тюменской области с начала регистрации – 12 марта – по 12 мая зарегистрировано 5 178 обращений по поводу присасывания клещей. Из них 1 381 – это дети до 14 лет.

Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

– В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы по улице Ленина, 69. Жителям области необходимо обратиться в областные больницы в муниципальных образованиях, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. В целях предотвращения присасывания клещей на городских территориях проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработана территория в 2213 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU