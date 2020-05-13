2020-05-13T12:09:29+03:00
Здоровье

В 11 районах Тюменской области появятся новые модульные ФАПы

Общая стоимость контрактов – почти 50 миллионов рублей
Вадим Бегун
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В 11 районах Тюменской области появятся новые модульные ФАПы. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.В 11 районах Тюменской области появятся новые модульные ФАПы. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.
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В Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском районах Тюменской области появятся 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Их установят по нацпроекту «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета.

Стало известно, что договоры на поставку ФАПов, установку и монтаж с оснащением уже заключены. Общая стоимость контрактов составляет почти 50 миллионов рублей.

– Самое большое количество пунктов появится в Нижнетавдинском районе – к концу 2020 года медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать жители поселков Карагандинский, Тукман и Торгили, села Конченбург, деревень Красный Яр и Новопокровка. В Вагайском районе новые медпункты будут смонтированы в селе Аксурка, поселке Комсомольский и деревне Второсалинская, а в Тобольском районе – в деревнях Полуянова, Хмелева и Загваздина, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Анастасия Дембицкая.

По информации ведомства, в ФАПах оборудуют приемный, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для персонала, а также санитарные и хозяйственные комнаты. Сельские медпункты оснастят аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, дефибриллятором, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови и другим современным медицинским оборудованием.

Стоит отметить, что всего в этом году в населенных пунктах Тюменской области планируется открыть 41 модульный фельдшерско-акушерский пункт, из них 29 – за счет средств регионального бюджета. Новые медпункты появятся в 11 районах Тюменской области.

Развитие сельского здравоохранения за счет расширения сети ФАПов – одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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