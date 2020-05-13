В Тюмени горел цех по сборке мебели
В Тюмени случился пожар в цехе по сборке мебели, который находится на улице Новаторов, 3. Сообщение о возгорании поступило местным спасателям в 11.16.
– К прибытию первых подразделений пожарной охраны пламя охватило несколько десятков квадратных метров помещений. По повышенному рангу пожара на место вызова прибыли сотрудники и техника пожарно-спасательных частей города, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что сотрудникам удалось остановить распространение стихии. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время устанавливается причина дневного пожара.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что накануне, 12 мая, в областном центре произошло возгорание в исправительной колонии № 4. Стоит также отметить, что пожар здесь происходит не в первый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU