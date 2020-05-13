13 Май 2020 2020-05-13T12:02:37+03:00

В Тюмени горел цех по сборке мебели. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени случился пожар в цехе по сборке мебели, который находится на улице Новаторов, 3. Сообщение о возгорании поступило местным спасателям в 11.16.

– К прибытию первых подразделений пожарной охраны пламя охватило несколько десятков квадратных метров помещений. По повышенному рангу пожара на место вызова прибыли сотрудники и техника пожарно-спасательных частей города, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что сотрудникам удалось остановить распространение стихии. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время устанавливается причина дневного пожара.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что накануне, 12 мая, в областном центре произошло возгорание в исправительной колонии № 4. Стоит также отметить, что пожар здесь происходит не в первый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU