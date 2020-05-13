Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 мая 2020 г.: увеличилось количество районов с заболевшими COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T11:46:37+03:00

На сегодняшний день только в трех муниципальных районах не зарегистрировано случаев заражения

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В Тюменской области из 26 муниципальных образований только в трех районах не зарегистрировано случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: Армизонском, Сладковском и Юргинском. Пополнил печальный список районов с выявленными заболевшими COVID-19 Бердюжский.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, сегодня зарегистрировано 75 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 977), 8 человек выздоровели (за весь период выздоровели 323), 648 получают лечение, 5 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 7 детей лечатся в стационарах (из общего числа болеющих), 55 человек находятся в обсерваторе (из них 2 детей), 4 280 остаются под медицинским наблюдением, и 2 450 находятся на перевахтовке.

– По числу заразившихся жителей за весь период пандемии лидирует Тюмень. За минувшие сутки диагноз здесь подтвердился еще у 49 человек. В Бердюжском, Исетском, Казанском районах за минувшие сутки по четыре подтвердившихся новых случая заражения. В остальных муниципальных образованиях за указанные период случаи заражения единичные, – рассказали в оперштабе.

Там также напомнили, что за весь период скончались шесть человек. Все пациенты были пожилого возраста и имели сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU