Алексей Салмин отметил социальную направленность решений по поддержке семей с детьми

13 Май 2020 2020-05-13T11:26:10+03:00

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Решение о выделении средств на поддержку семей с детьми абсолютно продуманное и взвешенное, отметил депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин. Напомним, в начале недели президент России озвучил ряд решений по поддержке населения, в числе которых выплаты по 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Таким образом, глава государства обозначает поддержку всем семьям с детьми, независимо от их материального положения, наличия или отсутствия работы и так далее. Чтобы получить поддержку, родители должны подать уведомление в электронном виде.

– Это обдуманный шаг, в очередной раз подчеркивающий социальную направленность государственной политики. Как говорят, это не вертолетное разбрасывание денег, что можно наблюдать в некоторых странах, а осмысленная, продуманная адресная поддержка тех, кто может оказаться наиболее уязвимым в сложившейся экономической обстановке, – подчеркнул Алексей Салмин.

Он отметил, что данное решение является продолжением курса по поддержке демографии в стране.

– Есть тактические, а есть стратегические задачи. Все, что касается демографии, относится к стратегическим вопросам. Об этом президент говорил и в своем очередном послании в начале года. Таким образом объявляется поддержка будущих поколений. И, может быть, в тех семьях, которые еще только собираются заводить детей, ощутят эту заботу. Государство показывает, что оно социально ориентировано. Как говорится, экономика – экономикой, но поддержка конкретных граждан – безусловно правильный шаг, – добавил депутат облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU