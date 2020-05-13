В Тюмени молодая девушка ранила ножом свёкра. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

13 Май 2020 2020-05-13T10:53:16+03:00

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В тюменскую полицию позвонили медики, сообщив, что в больницу с телесными повреждениями попал местный житель. Позже оказалось, что его ранила ножом выпившая родственница.

– По версии следствия, в день преступления девушка распивала спиртные напитки со своим супругом. Во время застолья в квартиру вернулся тесть, который также находился в нетрезвом состоянии. Между родственниками произошел конфликт, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Потерпевший оскорбил молодую пару. 23-летняя ранее судимая злоумышленница схватила кухонный нож и ударила им в грудь своему свекру, после чего покинула квартиру.

В настоящее время фигурантка задержана, по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU