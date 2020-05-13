2020-05-13T10:53:16+03:00
Происшествия

В Тюмени молодая девушка ранила ножом свёкра. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени молодая девушка ранила ножом свекра.В Тюмени молодая девушка ранила ножом свекра.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию позвонили медики, сообщив, что в больницу с телесными повреждениями попал местный житель. Позже оказалось, что его ранила ножом выпившая родственница.

– По версии следствия, в день преступления девушка распивала спиртные напитки со своим супругом. Во время застолья в квартиру вернулся тесть, который также находился в нетрезвом состоянии. Между родственниками произошел конфликт, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Потерпевший оскорбил молодую пару. 23-летняя ранее судимая злоумышленница схватила кухонный нож и ударила им в грудь своему свекру, после чего покинула квартиру.

В настоящее время фигурантка задержана, по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская авиабаза пополнила автопарк вездеходной техникой
Больше тысячи тюменских детей покусали клещи
В 11 районах Тюменской области появятся новые модульные ФАПы
В Тюмени горел цех по сборке мебели
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 мая 2020 г.: увеличилось количество районов с заболевшими COVID-19
Алексей Салмин отметил социальную направленность решений по поддержке семей с детьми
В Тюмени молодая девушка ранила ножом свёкра. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
В Тюменской области студенты ссузов могут выиграть коворкинг в учебные корпуса
«Вполне исполнимо»: для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн
В Тюмени запускают дачные маршруты
Стало известно, когда пожилые тюменцы получат единовременные выплаты
Страшное ДТП в центре Тюмени: машина на большой скорости врезалась в ограждение
Тюменец, которому собака вцепилась лицо, сбежал по пути в больницу
На Московском Тракте в Тюмени построят детский сад
Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях
С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню
Пока все спят: тюменец ночью обокрал товарища
Более шестидесяти тюменцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
В Тобольске пенсионерка украла телефон у стоявшей в очереди за продуктами женщины
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры