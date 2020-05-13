В Тюменской области студенты ссузов могут выиграть коворкинг в учебные корпуса

13 Май 2020 2020-05-13T11:07:30+03:00

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Коворкинги в свои учебные корпуса получат пять команд-победительниц нового областного проекта для студентов ссузов «Точка». Проект проходит в формате конкурса: студентам предстоит подготовить творческий видеоролик, ответить в нем на вопрос «Для чего нужен коворкинг?» и выложить его в интернет. Победители станут известны после онлайн-голосования, где также учтут мнения экспертного жюри.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая по этой ссылке. В команде от ссуза должно быть минимум три человека. С 19 по 24 мая команды должны выложить на личных страницах в социальных сетях видеоролик с подробным ответом на вопрос, зачем студентам их учебного заведения нужен коворкинг. Пятерых победителей выберет жюри с 25 по 31 мая. Дополнительные баллы в рейтинге добавит онлайн-голосование в группе студсовета, а также поддержка ссуза.

— Если бы такой проект существовал, когда я учился в техникуме, был бы очень рад, потому что в свое время горел благоустройством учебного заведения. Хотел, чтобы у студентов было свое место, где они могли бы проявлять инициативу без помощи педагогов и администрации, чтобы у них было пространство для общения и творчества, где студенты могли бы готовиться к мероприятиям и проектам, – говорит член Студсовета Тюменской области, руководитель проекта «Точка» Радик Хуснутдинов.

СПРАВКА «КП»

«Точка» – это проект Студенческого совета Тюменской области, который получил поддержку губернатора региона Александра Моора в конце 2018 года вместе с остальными инициативами студсовета. Проект уникален тем, что направлен исключительно на студентов колледжей и техникумов области.

ИСТОЧНИК KP.RU