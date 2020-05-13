«Вполне исполнимо»: для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн
Как известно, из-за режима повышенной готовности российские выпускники 9-х и 11-х классов останутся без привычного последнего звонка, но в Тюменской области, кажется, нашли выход. В регионе торжественные линейки для выпускников школ могут пройти онлайн.
– Мы уже отрабатываем варианты торжественного зачитывания приказов о завершении учебного года в том же дистанционном формате, но позволяющем принять участие по каждой школе всем членам семьи выпускников. Это нестандартный и незнакомый режим жизни, но вполне исполнимый, – заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.
По его словам, изменений в сроках ОГЭ и ЕГЭ нет: в 9-х классах итоговая аттестация начнется 9 июня, в 11-х классах – 8 июня.
– Мы разделяем все тревоги родителей и продолжаем готовить ребят к итоговой аттестации. Каждый ученик должен добросовестно готовиться к аттестации и не верить версиям, которые публикуются в интернете об отмене или изменении формы экзаменов, – резюмировал Райдер.
Как школы Тюменской области будут завершать учебный год.
ИСТОЧНИК KP.RU
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