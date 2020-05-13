2020-05-13T12:52:48+03:00
Общество

«Вполне исполнимо»: для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн

Также стало известно о сроках проведения ЕГЭ
Вадим Бегун
Поделиться:
Для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн. Фото - pixabay.com.Для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Как известно, из-за режима повышенной готовности российские выпускники 9-х и 11-х классов останутся без привычного последнего звонка, но в Тюменской области, кажется, нашли выход. В регионе торжественные линейки для выпускников школ могут пройти онлайн.

– Мы уже отрабатываем варианты торжественного зачитывания приказов о завершении учебного года в том же дистанционном формате, но позволяющем принять участие по каждой школе всем членам семьи выпускников. Это нестандартный и незнакомый режим жизни, но вполне исполнимый, – заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

По его словам, изменений в сроках ОГЭ и ЕГЭ нет: в 9-х классах итоговая аттестация начнется 9 июня, в 11-х классах – 8 июня.

– Мы разделяем все тревоги родителей и продолжаем готовить ребят к итоговой аттестации. Каждый ученик должен добросовестно готовиться к аттестации и не верить версиям, которые публикуются в интернете об отмене или изменении формы экзаменов, – резюмировал Райдер.

Как школы Тюменской области будут завершать учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская авиабаза пополнила автопарк вездеходной техникой
Больше тысячи тюменских детей покусали клещи
В 11 районах Тюменской области появятся новые модульные ФАПы
В Тюмени горел цех по сборке мебели
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 мая 2020 г.: увеличилось количество районов с заболевшими COVID-19
Алексей Салмин отметил социальную направленность решений по поддержке семей с детьми
В Тюмени молодая девушка ранила ножом свёкра. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
В Тюменской области студенты ссузов могут выиграть коворкинг в учебные корпуса
«Вполне исполнимо»: для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн
В Тюмени запускают дачные маршруты
Стало известно, когда пожилые тюменцы получат единовременные выплаты
Страшное ДТП в центре Тюмени: машина на большой скорости врезалась в ограждение
Тюменец, которому собака вцепилась лицо, сбежал по пути в больницу
На Московском Тракте в Тюмени построят детский сад
Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях
С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню
Пока все спят: тюменец ночью обокрал товарища
Более шестидесяти тюменцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
В Тобольске пенсионерка украла телефон у стоявшей в очереди за продуктами женщины
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры