«Вполне исполнимо»: для тюменских выпускников организуют торжественную линейку онлайн

13 Май 2020 2020-05-13T12:52:48+03:00

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Как известно, из-за режима повышенной готовности российские выпускники 9-х и 11-х классов останутся без привычного последнего звонка, но в Тюменской области, кажется, нашли выход. В регионе торжественные линейки для выпускников школ могут пройти онлайн.

– Мы уже отрабатываем варианты торжественного зачитывания приказов о завершении учебного года в том же дистанционном формате, но позволяющем принять участие по каждой школе всем членам семьи выпускников. Это нестандартный и незнакомый режим жизни, но вполне исполнимый, – заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

По его словам, изменений в сроках ОГЭ и ЕГЭ нет: в 9-х классах итоговая аттестация начнется 9 июня, в 11-х классах – 8 июня.

– Мы разделяем все тревоги родителей и продолжаем готовить ребят к итоговой аттестации. Каждый ученик должен добросовестно готовиться к аттестации и не верить версиям, которые публикуются в интернете об отмене или изменении формы экзаменов, – резюмировал Райдер.

Как школы Тюменской области будут завершать учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU