2020-05-13T12:50:56+03:00
Общество

В Тюмени запускают дачные маршруты

Это произойдет уже завтра, 14 мая
Вадим Бегун
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В Тюмени запускают дачные маршруты. Фото - МКУ «Тюменьгортранс».В Тюмени запускают дачные маршруты. Фото - МКУ «Тюменьгортранс».
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В Тюмени с завтрашнего дня, 14 мая, начинается транспортное обслуживание садовых обществ сезонными маршрутами. Всего планируется запустить 22 маршрута.

– Дачники могут воспользоваться маршрутами №№ 97, 98, 99, 100к, 119, 124, 128, 128к, 129, 134, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 157, 158, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 2019 году все дачные автобусы продолжали свою работу до 28 октября. Однако с 30 сентября часть из них традиционно стала курсировать реже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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