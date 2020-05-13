2020-05-13T11:01:18+03:00
Общество

Стало известно, когда пожилые тюменцы получат единовременные выплаты

Деньги будут перечислены автоматически, идти никуда не нужно
Вадим Бегун
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Стало известно, когда пожилые тюменцы получат единовременные выплаты.Стало известно, когда пожилые тюменцы получат единовременные выплаты.Фото: Ольга Крыльцова
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Пациенты с хроническими заболеваниями, которые указаны в постановлении правительства Тюменской области №120-п, и люди старше 65 лет получат единовременные выплаты. Произойдет это в уже в конце мая.

Стоит отметить, что выплату получают автоматически: не нужно никуда обращаться, писать заявления или собирать документы. Ее перечислят на банковский счет или доставят домой. Доставку по областному центру произведут до 21 мая, в других городах и районах региона – до 23 мая.

– Сложности с доставкой могут возникнуть, если человек фактически проживает не по адресу регистрации. В таком случае необходимо сообщить актуальный адрес или реквизиты банковского счета по единому социальному телефону 8 (3453) 6-8888-6, – отметила пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.

Напомним, что за весь период нерабочих дней выплаты начислялись дважды: в апреле и мае. Если человек есть в списках и еще не получил первую выплату, ему начислят сразу две – по две тысячи рублей каждая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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