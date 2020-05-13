Страшное ДТП в центре Тюмени: машина на большой скорости врезалась в ограждение

13 Май 2020 2020-05-13T10:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Тюмени «Тойота» на большой скорости врезалась в ограждение на въезде на путепровод на улице Мориса Тореза. Машина получила серьезные повреждения, тяжелые травмы получил один из участников аварии.

– Водителя, который ехал со скоростью около 200 километров в час, заметили еще в районе улицы Ямской. Автоинспекторы двигались за машиной на значительном расстоянии. Отметим, что мужчина был лишен прав, так как в прошлом году он скрылся с места ДТП, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сам виновник дорожного инцидента и его пассажир попали в больницу. По предварительным данным, они употребляли алкоголь.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Очевидцы утверждают, что один из участников ДТП получил тяжелые травмы. «Водитель легко отделался, а вот пассажиру меньше повезло, в тяжелом состоянии увозили. Лежал, еле дышал. Весь переломан, нога в обратку завернута», – сообщили тюменцы, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU