Тюменец, которому собака вцепилась лицо, сбежал по пути в больницу

13 Май 2020 2020-05-13T10:57:42+03:00

Несмотря на это, медицинская помощь ему все же была оказана

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В минувший понедельник, 11 мая, на 49-летнего тюменца, который находился в деревне у своих друзей, напала собака. Мужчина получил серьезные травмы в виде глубоких кровоточащих рваных ран на лице и руке.

Подруга пострадавшего вызвала скорую в 23.38. Она рассказала, что инцидент произошел еще два часа назад, однако мужчина не хотел обращаться за помощью. Как оказалось, сознательная сельчанка обработала и перевязала раны горожанина и повезла его на своей машине в ОКБ № 2. Однако тот был настолько напуган, что сбежал.

– Медики диагностировали у пострадавшего рваную рану на левом предплечье размером около пяти сантиметров, в области носа, верхней губы и подбородка – трех миллиметров. В приемном отделении пациенту обработали раны, наложили швы, ввели противостолбнячную вакцину, направили к рабиологу для решения вопроса о вакцинации против бешенства, – сообщила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она отметила, что пациент, который подвергся нападению собаки, ни в коем случае не должен пускать все на самотек. Речь может идти о возможном заражении бешенством – чрезвычайно опасном заболевании, которое, если своевременно не принять медицинские меры, может привести к смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU