2020-05-13T09:08:48+03:00
Недвижимость

На Московском Тракте в Тюмени построят детский сад

Дошкольное учреждение планируют сдать к октябрю следующего года
Вадим Бегун
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На Московском тракте в Тюмени построят детский сад. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.На Московском тракте в Тюмени построят детский сад. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.
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В Тюмени заключили контракт на строительство детского сада проектной мощностью 330 мест. Дошкольное учреждение будет находиться рядом с новым строящимся жилым комплексом в границах улиц Московский Тракт – Магнитогорская – Невская.

Как стало известно, общая площадь здания составит почти шесть тысяч квадратных метров. В нем разместятся 14 групп, в том числе и ясельного типа.

– Детский сад запроектирован со всеми необходимыми помещениями: медицинским и пищевым блоками, залом для физкультурных занятий, кабинетами рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что на территории возведут групповые площадки с теневыми навесами и для занятия физкультурой, а также площадки для чистки вещей, сушки белья и мусоросборников. Здесь же установят малые архитектурные формы и переносные изделия (скамьи, урны, оборудование площадок, ограждения), построят проезды и тротуары.

В ближайшее время подрядчик – ООО «Завод ЖБИ-3» – приступит к подготовительным работам. Срок завершения строительства – конец сентября 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 2020 году планируется завершить строительство девяти школ и пяти детских садов. Помимо них, в этом году распахнут свои двери спортивный корпус в Тобольске (микрорайон № 15), крытый ледовый каток на улице Семена Ремезова в Тобольске, поликлиника в тюменском микрорайоне Ямальский-2 и поликлиника в поселке Винзили Тюменского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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