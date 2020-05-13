2020-05-13T09:04:12+03:00
Общество

Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях

Овладение такими навыками дается непросто
Вадим Бегун
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Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях. Фото - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр".Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях. Фото - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр".
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В Тюменской области программа «Расширяя горизонты» вот уже 10 лет обучает людей основам компьютерной грамотности и развивает у них цифровые компетенции. За это время успешно обучились более 107 тысяч слушателей, из них около 60% – это люди старшего возраста.

Людям, выросшим еще в советские времена, овладение новыми компьютерными навыками дается не так просто, как молодежи. Но для них это возможность не быть оторванными от реальности и пользоваться всеми благами информатизации. Ведь в интернете можно платить за коммунальные услуги, получать госуслуги в электронном виде и, что самое главное, общаться с родственниками и друзьями из других городов.

В Тюменской области уже восемь лет проводится областной чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров, за это время в нем приняли более 600 людей старшего возраста. Почти все участники – слушатели курсов программы «Расширяя горизонты».

Занимательна история Веры Уткиной, которая, закончив курсы, стала искать себе работу и позже стала тайным покупателем. После она научилась конвертировать файлы, делать видео- и аудиозапись визитов, устанавливать геолокацию и работать с документами в онлайн-режиме.

Но на этом пенсионерка не остановилась: вместе с волонтерами и социальными работниками она посещает квартиры престарелых маломобильных граждан, которые по нескольку лет не выходят из дома. Специально для них она делает презентации «Тюмень – город моей молодости, Тюмень сегодняшняя».

– Я видела, как загораются глаза, молодеют лица, повышается настроение у моих подопечных в результате часового виртуального «диванного» путешествия по улицам старой Тюмени, где прошли их детство, юность, и знакомства с до неузнаваемости помолодевшим сегодняшним городом! – говорит Вера Никитична.

Стоит отметить, что мероприятия по обучению населения, в том числе и по программе повышения компьютерной грамотности «Расширяя горизонты», заложены в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в регионе в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Куратором в области является региональный департамент информатизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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