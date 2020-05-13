2020-05-13T08:41:41+03:00
Общество

С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню

Кроме того, с молотка уйдет коллекция книг и журналов
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени банкротящаяся компания продает баню. Фото - pixabay.com.В Тюмени банкротящаяся компания продает баню. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, выставил на продажу имущество. Есть довольно неожиданные лоты: так, предприятие готово расстаться с баней, чтобы рассчитаться со своими долгами.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что на аукцион выставлена вагон-дом на санях (баня), ее оценили в 150 тысяч рублей. Кроме того, организация планирует реализовать коллекцию книг и журналов, начальная цена которой составляет 225,8 тысячи рублей, программное обеспечение почти за полтора миллиона рублей и дизельный электроагрегат за 402,2 тысячи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи. Так, помимо прочего, компания желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей

Кроме того, кто-то может стать счастливым обладателем электросамовара (подробнее)

Тюменское предприятие-банкрот продает машины и снегоходы

Самый дорогой актив оценен почти в три миллиона рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Московском Тракте в Тюмени построят детский сад
Тюменские пенсионеры научились монтировать ролики и выкладывать их в соцсетях
С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню
Пока все спят: тюменец ночью обокрал товарища
Более шестидесяти тюменцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
В Тобольске пенсионерка украла телефон у стоявшей в очереди за продуктами женщины
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 13 мая в Тюмени: днем и вечером – дождь
«Помощь своевременна»: Ольга Швецова – о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Дмитрий Петрулев: «В обращении Владимира Путина было много слов поддержки всем»
В Тюменской области молодой человек из ружья застрелил своего товарища
Тюменский депутат прокомментировала решение Владимира Путина о дополнительных выплатах семьям с детьми
В Тюменской области отремонтируют более тридцати километров дорог в 2020 году
Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса
Елена Кашкарова оценила меры поддержки семьям с детьми, озвученные Владимиром Путиным
Тюменцам начали бесплатно раздавать маски
В Тюмени от клещей обработали более 1300 гектаров зеленых зон
На юге Тюменской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Тюмени горит колония
Медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом тюменца
Как будут работать в Тюмени организации соцобслуживания с 12 по 31 мая
Двух жителей Заболотья, почувствовавших слабость, доставили в Тобольск на вертолете
Из тюменского бюджета выделят крупную сумму для строительства дороги на Ямале
Тюменцы каждый день выбрасывают 178 африканских слонов мусора
Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого квартала «Андерсен Парк» в Тюмени на 1,6 млрд рублей
Более трехсот пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня