С легким паром! В Тюмени банкротящаяся компания продает баню

13 Май 2020 2020-05-13T08:41:41+03:00

Кроме того, с молотка уйдет коллекция книг и журналов

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Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, выставил на продажу имущество. Есть довольно неожиданные лоты: так, предприятие готово расстаться с баней, чтобы рассчитаться со своими долгами.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что на аукцион выставлена вагон-дом на санях (баня), ее оценили в 150 тысяч рублей. Кроме того, организация планирует реализовать коллекцию книг и журналов, начальная цена которой составляет 225,8 тысячи рублей, программное обеспечение почти за полтора миллиона рублей и дизельный электроагрегат за 402,2 тысячи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи. Так, помимо прочего, компания желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU