«Помощь своевременна»: Ольга Швецова – о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T18:49:32+03:00

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Руководитель регионального исполнительного комитета тюменского отделения партии «Единая Россия» Ольга Швецова прокомментировала предложенные Владимиром Путиным меры поддержки бизнеса. По ее мнению, поддержка предпринимателям и самозанятым сейчас очень важна.

– Самозанятые попали в очень непростую ситуацию, поэтому помощь, о которой говорил Владимир Путин, весьма своевременна. Президент предложил в полном объеме вернуть им налог, уплаченный в 2019 году, а также предоставить налоговый капитал. Это особенно важно в свете того, что совсем недавно был введен специальный налоговый режим, который позволяет самозанятым «выйти из тени» и вести легальный бизнес, – отметила Ольга Швецова.

– Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить, – заявил накануне глава государства.

Президент отметил, что около 340 тысяч человек зарегистрировались самозанятыми в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU