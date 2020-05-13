Погода на 13 мая в Тюмени: днем и вечером – дождь

13 Май 2020 2020-05-13T05:00:16+03:00

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Сегодня, 13 мая, уже утром небо в Тюмени затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Днем и вечером будет идти дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 21 – 24. Вечером столбики термометров покажут 15 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU