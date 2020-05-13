Погода на 13 мая в Тюмени: днем и вечером – дождь
Сегодня, 13 мая, уже утром небо в Тюмени затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Днем и вечером будет идти дождь.
Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 21 – 24. Вечером столбики термометров покажут 15 – 19 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.
13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.
ИСТОЧНИК KP.RU