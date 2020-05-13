13 Май 2020 2020-05-13T06:26:55+03:00

В Тобольске пенсионерка украла телефон у стоявшей в очереди за продуктами женщины. Фото - pixabay.com.

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении сотового телефона стоимостью четыре тысячи рублей обратилась 51-летняя женщина. Заявительница покупала продукты в магазине и, складывая покупки в пакет, оставила сотовый телефон и ключи. Вернувшись за вещами, она не нашла гаджет.

Выяснилось, что сотовый телефон похитила стоявшая за потерпевшей в очереди женщина. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее.

– 63-летняя фигурантка свою вину признала и пояснила, что похитила телефон для личного пользования. В настоящее время похищенный гаджет изъят сотрудниками полиции, его возвратят законной владелице, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU