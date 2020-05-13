13 Май 2020 2020-05-13T07:00:20+03:00

Более шестидесяти тюменцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

И это только за майские праздники

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в майские праздники за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 64 человека. За одиннадцать нерабочих дней спасатели тушили загоревшуюся траву 129 раз.

– Среди нарушителей есть собственники земельных участков. Установлено восемь виновных в загораниях сухой травы. Общая сумма штрафов составила 117 100 рублей, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительства региона в области с 18 апреля установлен особый противопожарный режим. Он подразумевает строгий запрет использования открытого огня в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ.

В условиях особого противопожарного режима приготовление шашлыков под запретом. Запрещено готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

ИСТОЧНИК KP.RU