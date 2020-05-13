Пока все спят: тюменец ночью обокрал товарища

13 Май 2020 2020-05-13T07:40:57+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в краже и незаконном приобретении наркотиков. Ради запрещенных веществ он обокрал своего товарища.

– Ночью 8 декабря 2019 года мужчина проник в дом своего знакомого, зная, что тот уехал из города. Он отогнул руками дверцу сейфа и похитил 320 тысяч рублей. 14 января 2020 года около шести часов утра злоумышленник через открытую входную дверь зашел в квартиру и забрал мультимедийную систему с колонками, три сотовых телефона, шубу и куртку. После этого вернулся в квартиру еще раз, отключил работавший телевизор, похитил его и коллекционные монеты. Хозяева все это время спали, – рассказали обстоятельства совершения преступления в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Позже стало известно, что 7 февраля мужчина приобрел через тайники наркотик, его доставили в полицию для разбирательства. В ходе обысков у него в квартире и обнаружили часть похищенного.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскали 337 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU