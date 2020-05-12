2020-05-12T16:11:43+03:00
Общество

Дмитрий Петрулев: «В обращении Владимира Путина было много слов поддержки всем»

Однако один из вопросов, по мнению предпринимателя, требует доработки
Вадим Бегун
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Дмитрий Петрулев: «В обращении Владимира Путина было много слов поддержки всем». Фото со странички "ВКонтакте" Дмитрия Петрулева.Дмитрий Петрулев: «В обращении Владимира Путина было много слов поддержки всем». Фото со странички "ВКонтакте" Дмитрия Петрулева.
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Руководитель Комитета по молодежному предпринимательству ООО «Опора России» Дмитрий Петрулев высказал свое мнение о новых мерах поддержки бизнеса, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин. По его словам, в обращении было много слов поддержки не только предпринимателям, но и всем категориям граждан.

– Мы понимаем, что бизнес не может существовать как раньше, многие понесли потери. Сейчас предоставление поддержки от государства будет логичным ходом, проект формы поддержки становится понятен. Мы даем вам кредит, который обязуемся погасить сами, если вы сохраните рабочие места, дадите людям возможность получать средства для жизни, – пояснил Дмитрий Петрулев.

Он отметил, что все же доработки требует вопрос о том, какие сферы бизнеса могут рассчитывать на поддержку. Здесь есть много нюансов, которые следует учесть, ведь кризис задел практически все сферы деятельности.

– Я думаю, это не последний пакет мер. Наше правительство заботится о предпринимателях и делает все возможное, чтобы мы могли держаться на том уровне, которого достигли, и развиваться дальше, – резюмировал предприниматель.

Напомним, президент России Владимир Путин ввел новую меру поддержки бизнеса. Предпринимателям будут предоставлять льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий наиболее пострадавших отраслей.

– Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес. Но помогать в первую очередь необходимо тем, кто думает о своих коллективах, ведь смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников, – заявил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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