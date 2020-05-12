2020-05-12T16:07:20+03:00
Происшествия

В Тюменской области молодой человек из ружья застрелил своего товарища

Силовики обезоружили и задержали подозреваемого
Вадим Бегун
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В Тюменской области молодой человек из ружья застрелил своего товарища. Фото - СК по Тюменской области.В Тюменской области молодой человек из ружья застрелил своего товарища. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области предъявлено обвинение 29-летнему молодому человеку. Мужчину обвиняют в убийстве.

– В прошедшее воскресенье, 10 мая, во дворе частного дома в селе Ильинка Казанского района обвиняемый поссорился со знакомым. Позже, вооружившись двуствольным гладкоствольным ружьем, он выстрелил в живот потерпевшему, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте. Силовики обезоружили и задержали злоумышленника. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Горожанин застрелил женщину на глазах у очевидцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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