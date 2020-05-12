Тюменский депутат прокомментировала решение Владимира Путина о дополнительных выплатах семьям с детьми

12 Май 2020 2020-05-12T15:59:21+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова прокомментировала решение Владимира Путина о дополнительных выплатах семьям с детьми. По ее словам, такие меры сократят финансовые риски граждан.

– Объявленное в 2018 году «Десятилетие детства» стало одним из приоритетных направлений в деятельности всех органов государственной власти. За два прошедших года у нас появилось много новых мер поддержки семей с детьми – это дополнительные выплаты и пособия на детей, расширение круга получателей материнского капитала, программы льготного ипотечного кредитования, сокращение и полная ликвидация очередей в ясли и детские сады, – отметила Кашкарова.

Она подчеркнула, что дальнейшая последовательная реализация мер поддержки и развития семьи позволит сократить финансовые риски для семейных бюджетов, что в сегодняшних условиях непростой социально-экономической ситуации просто необходимо.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о том, что на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит поддержку семьям с детьми вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Основанием для выплаты станет электронное заявление от родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU