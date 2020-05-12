2020-05-12T15:52:34+03:00
Недвижимость

В Тюменской области отремонтируют более тридцати километров дорог в 2020 году

Работы ведутся в рамках нацпроекта
Вадим Бегун
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В Тюменской области отремонтируют более тридцати километров дорог в 2020 году. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.В Тюменской области отремонтируют более тридцати километров дорог в 2020 году. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.
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Участок дороги регионального значения Тюмень – Криводаново протяженностью более пяти километров будет полностью готов после ремонта в ближайшие полторы недели. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– В настоящее время идет поэтапная укладка нижних слоев асфальта, итогом работ также станут новая разметка и тротуары в районе деревни Субботина для безопасности пешеходов, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

В ведомстве также отметили, что всего в Тюменской агломерации (город Тюмень и Тюменский район) за этот дорожный сезон будет отремонтировано свыше 34 километров региональных дорог. Это подъезды к населенным пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и с. Муллаши. Также ремонт пройдет на участках дорог Тюмень – Горьковка (протяженностью 4,75 км), Тюмень – Криводанова (5,1 км), Тюмень – Нижняя Тавда (0,55 км), Кулаково – Каменка (1,2 км), Каменка – Успенка (3 км), Богандинский – Червишево – Чаплык (7,66 км) и обход г. Тюмени (4 км). Всего же в 2020 году благодаря национальному проекту будет отремонтировано свыше 200 объектов, это более 175 километров трасс различного значения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре уже приступили к ремонту дорог. Первый на очереди объект – улица Велижанская. Ремонт дорожного полотна этой улице был необходим: здесь проходит общественный транспорт, а рядом строится новый микрорайон. Рабочие приступили к ремонту покрытия проезжей части. Они устранят колейность, трещины и выбоины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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