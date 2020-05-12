2020-05-12T16:26:12+03:00
Экономика

Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса

По словам мужчины, этим меры важны и своевременны
Вадим Бегун
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Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса. Фото - pixabay.com.Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса. Фото - pixabay.com.
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Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения «Опора России» Дмитрий Петрулев прокомментировал предложенные Владимиром Путиным меры послабления для бизнеса, такие как отмена налоговых выплат и страховых платежей за второй квартал этого года. По его словам, они очень важны для экономики и своевременны для предпринимателей.

– Нужно понимать, что люди, у которых сократился заработок или вообще его потеряли, не ринутся сразу в магазины. Упала покупательская способность, соответственно, ее нужно восстанавливать. На это потребуется какое-то время – около года. Именно поэтому озвученные меры поддержат предпринимательское сообщество в это непростое время, – отметил Дмитрий Петрулев.

Напомним, накануне, 11 мая, глава государства предложил отменить основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и для социально ориентированных НКО. По его словам, списать налоги и страховые взносы смогут полтора миллиона малых и средних предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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