Тюменский предприниматель прокомментировал предложенные президентом меры послабления для бизнеса
Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения «Опора России» Дмитрий Петрулев прокомментировал предложенные Владимиром Путиным меры послабления для бизнеса, такие как отмена налоговых выплат и страховых платежей за второй квартал этого года. По его словам, они очень важны для экономики и своевременны для предпринимателей.
– Нужно понимать, что люди, у которых сократился заработок или вообще его потеряли, не ринутся сразу в магазины. Упала покупательская способность, соответственно, ее нужно восстанавливать. На это потребуется какое-то время – около года. Именно поэтому озвученные меры поддержат предпринимательское сообщество в это непростое время, – отметил Дмитрий Петрулев.
Напомним, накануне, 11 мая, глава государства предложил отменить основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и для социально ориентированных НКО. По его словам, списать налоги и страховые взносы смогут полтора миллиона малых и средних предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»